Жительница Тверской области уснула во дворе дома и осталась без золотых украшений

СЕГОДНЯ 13:21 2018-10-04T13:21:50+03:00

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В Тверской области у 37-летней жительницы Ржева украли золотые украшения. Об этом она сообщила сотрудникам полиции.

В ходе разбирательства полицейские установили, что в день происшествия женщина выпила алкоголь и уснула на лавочке во дворе одного из домов по улице Володарского в Ржеве. Вор воспользовался состоянием заявительницы и похитил "ювелирку" и личные вещи на 41 тысячу рублей.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 28-летний безработный местный житель, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Парень сознался в содеянном и вернул похищенное. В его отношении возбуждено уголовное дело.