Жительница Тверской области уснула во дворе дома и осталась без золотых украшений
В Тверской области у 37-летней жительницы Ржева украли золотые украшения. Об этом она сообщила сотрудникам полиции.
В ходе разбирательства полицейские установили, что в день происшествия женщина выпила алкоголь и уснула на лавочке во дворе одного из домов по улице Володарского в Ржеве. Вор воспользовался состоянием заявительницы и похитил "ювелирку" и личные вещи на 41 тысячу рублей.
-В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 28-летний безработный местный житель, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.
Парень сознался в содеянном и вернул похищенное. В его отношении возбуждено уголовное дело.