Сотрудники ФСБ пресекли канал поставки наркотиков в Твери

СЕГОДНЯ 12:45 2018-10-04T12:45:17+03:00

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В Тверской области сотрудники регионального управления ФСБ России пресекли межрегиональный канал поставки на территорию Верхневолжья психотропного наркотика.

У жителя Ленинградской области было обнаружено более одного килограмма запрещенного вещества. Наркотики были изъяты из незаконного оборота. Задержать злоумышленника удалось в результате оперативно-розыскного мероприятия и следственных действий, проведенных во взаимодействии с УГИБДД УМВД России по Тверской области.

Следственным подразделением УФСБ России по Тверской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, которые установят всех лиц, причастных к организации и функционированию межрегионального канала.