Сотрудники ФСБ пресекли канал поставки наркотиков в Твери
В Тверской области сотрудники регионального управления ФСБ России пресекли межрегиональный канал поставки на территорию Верхневолжья психотропного наркотика.
У жителя Ленинградской области было обнаружено более одного килограмма запрещенного вещества. Наркотики были изъяты из незаконного оборота. Задержать злоумышленника удалось в результате оперативно-розыскного мероприятия и следственных действий, проведенных во взаимодействии с УГИБДД УМВД России по Тверской области.
Следственным подразделением УФСБ России по Тверской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, которые установят всех лиц, причастных к организации и функционированию межрегионального канала.
Запрещенное вещество изъято. Фото: регионального управления ФСБ России