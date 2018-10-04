В 775 многоквартирных домов Твери дали тепло

СЕГОДНЯ 12:27 2018-10-04T12:27:42+03:00

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В Твери продолжается подключение тепла в жилой фонд. В администрации города сообщают, что на 3 октября тепло поступило в 775 многоквартирных домов.

До конца рабочей недели тепло планируют запустить еще в 584 дома. На очереди к подключению Заволжский район. Там дома запитаны как от центральной системы, так и от локальных котельных.

В целом подача тепла в дома проходит в соответствие с графиком.

Напомним, что в понедельник тепло стали давать в учреждения социальной сферы. После этого тепло запустили в дома жилого фонда.