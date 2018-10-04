Корейская легковушка и отечественный фургон столкнулись на трассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:09 2018-10-04T11:47:02+03:00

В аварии пострадал один из водителей

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В среду, 3 октября, на 147 км федеральной трассы М-10, проходящей через Калининский район Тверской области, произошла авария с пострадавшим. Дорожное происшествие случилось около 10:50.

Установлено, что 49-летний водитель автомобиля "Hyundai H-10" не смог выбрать безопасную скорость движения и врезался в впереди идущий "ГАЗ 270710". Без потерпевших не обошлось.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия водетель корейской легковушки был доставлен в больницу с различными травмами.