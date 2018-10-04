Более 1600 детей в Тверской области осмотрели врачи мобильной бригады

СЕГОДНЯ 11:06 2018-10-04T11:07:15+03:00

Подведены итоги выездов за девять месяцев

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Врачи из Твери продолжают выезжать в районы региона. Так, мобильная бригада детских врачей за девять месяцев текущего года оказали специализированную медицинскую помощь маленьким пациентам практически всех районов Тверской области.

Детей осматривали хирург, уролог, невролог, нефролог, ортопед, гастроэнтеролог, сурдолог и педиатр. Состав бригады был сформирован в зависимости от медицинских потребностей района.

По данным областного Минздрава, с января по сентябрь врачи приняли более 1600 детей. Медики выписали 264 направления на дополнительное обследование или госпитализацию в детскую областную больницу.

Напомним, что в сентябре бригада специалистов побывала в Ржевском, Бежецком и Бологовском районах.