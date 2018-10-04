2018-10-04T11:07:15+03:00
Здоровье

Более 1600 детей в Тверской области осмотрели врачи мобильной бригады

Подведены итоги выездов за девять месяцев
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Врачи посетили практические все районы Тверской области. Фото: архив "КП"Врачи посетили практические все районы Тверской области. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Врачи из Твери продолжают выезжать в районы региона. Так, мобильная бригада детских врачей за девять месяцев текущего года оказали специализированную медицинскую помощь маленьким пациентам практически всех районов Тверской области.

Детей осматривали хирург, уролог, невролог, нефролог, ортопед, гастроэнтеролог, сурдолог и педиатр. Состав бригады был сформирован в зависимости от медицинских потребностей района.

По данным областного Минздрава, с января по сентябрь врачи приняли более 1600 детей. Медики выписали 264 направления на дополнительное обследование или госпитализацию в детскую областную больницу.

Напомним, что в сентябре бригада специалистов побывала в Ржевском, Бежецком и Бологовском районах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Тверской области уснула во дворе дома и осталась без золотых украшений
Сотрудники ФСБ пресекли канал поставки наркотиков в Твери
В 775 многоквартирных домов Твери дали тепло
Пьяный водитель сбил велосипедистку в Тверской области
Три фуры столкнулись на М-10 в Тверской области
Корейская легковушка и отечественный фургон столкнулись на трассе М-10 в Тверской области
13-летняя девочка пострадала при столкновении легковушки и маршрутки в Твери
Суд обязал закрыть доступ к недострою в Твери, откуда полгода назад упал подросток
Прямой эфир: на тверских волнах радио "Комсомольская правда" 99,3 FM выступит врач-неонатолог высшей категории Ольга Волженина
Госавтоинспекция регистрирует рост аварий в Твери
Более 12 млрд рублей направят на реализацию проектов в рамках адресной инвестпрограммы в Тверской области
Научная библиотека на улице Володарского закрыта
Должник из Тверской области оперативно оплатил 1 млн рублей штрафа, чтобы выехать из страны
ДК "Пролетарка" откроет в Твери новый сезон программой "Нас не догонят!"
6-ой фестиваль сказок на Каве под Тверью пройдет в ноябре
В Музее тверского быта пройдут осенние мастер-классы
53 жителя Тверской области сдавали ЕГЭ в дополнительный период
Еду, инструменты и предметы интерьера похитил мужчина из дачного дома в Тверской области
Уникальный экспонат передали в Музей Екатерины Бакуниной в Твери
Сильный ветер ожидается в Тверской области
Жительница Тверской области во время застолья ударила ножом своего приятеля