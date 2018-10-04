2018-10-04T10:45:34+03:00
Происшествия

13-летняя девочка пострадала при столкновении легковушки и маршрутки в Твери

Также травмы получили двое взрослых
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Место аварии. Фото: УГИБДД России по Тверской областиМесто аварии. Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

В Твери легковушка столкнулась с маршруткой. Авария произошла 3 октября в 8:40 на улице Оснабрюкская возле дома №31.

Как сообщают в региональной Гоставтоинспеции, 34-летний водитель ехал на автомобиле «Деу Нексия». Он не выбрал безопасную скорость для движения и не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в маршрутку «Форд – Транзит», которая ехала со встречного направления прямо.

Во время столкновения травмы получили три человека: водитель легковушки, 43-летняя и 13-летняя пассажирки автобуса. Всех пострадавших доставили в больницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Тверской области уснула во дворе дома и осталась без золотых украшений
Сотрудники ФСБ пресекли канал поставки наркотиков в Твери
В 775 многоквартирных домов Твери дали тепло
Пьяный водитель сбил велосипедистку в Тверской области
Три фуры столкнулись на М-10 в Тверской области
Корейская легковушка и отечественный фургон столкнулись на трассе М-10 в Тверской области
Более 1600 детей в Тверской области осмотрели врачи мобильной бригады
Суд обязал закрыть доступ к недострою в Твери, откуда полгода назад упал подросток
Прямой эфир: на тверских волнах радио "Комсомольская правда" 99,3 FM выступит врач-неонатолог высшей категории Ольга Волженина
Госавтоинспекция регистрирует рост аварий в Твери
Более 12 млрд рублей направят на реализацию проектов в рамках адресной инвестпрограммы в Тверской области
Научная библиотека на улице Володарского закрыта
Должник из Тверской области оперативно оплатил 1 млн рублей штрафа, чтобы выехать из страны
ДК "Пролетарка" откроет в Твери новый сезон программой "Нас не догонят!"
6-ой фестиваль сказок на Каве под Тверью пройдет в ноябре
В Музее тверского быта пройдут осенние мастер-классы
53 жителя Тверской области сдавали ЕГЭ в дополнительный период
Еду, инструменты и предметы интерьера похитил мужчина из дачного дома в Тверской области
Уникальный экспонат передали в Музей Екатерины Бакуниной в Твери
Сильный ветер ожидается в Тверской области
Жительница Тверской области во время застолья ударила ножом своего приятеля