13-летняя девочка пострадала при столкновении легковушки и маршрутки в Твери
Также травмы получили двое взрослых
Место аварии. Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери легковушка столкнулась с маршруткой. Авария произошла 3 октября в 8:40 на улице Оснабрюкская возле дома №31.
Как сообщают в региональной Гоставтоинспеции, 34-летний водитель ехал на автомобиле «Деу Нексия». Он не выбрал безопасную скорость для движения и не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в маршрутку «Форд – Транзит», которая ехала со встречного направления прямо.
Во время столкновения травмы получили три человека: водитель легковушки, 43-летняя и 13-летняя пассажирки автобуса. Всех пострадавших доставили в больницу.