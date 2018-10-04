2018-10-04T10:17:10+03:00
Общество

Суд обязал закрыть доступ к недострою в Твери, откуда полгода назад упал подросток

Проверку проводила прокуратура
Виктория ЖУКОВА
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Решение суда не вступило в законную силу. Фото: архив "КП"Решение суда не вступило в законную силу. Фото: архив "КП"
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В Твери прокуратура провела проверку по факту падения 14-летнего мальчика с недостроя.

В конце мая группа подростков залезла на крышу строящегося четырехэтажного здания, которое располагается на улице Болотникова. Один из ребят сорвался и упал. Его с травмами доставили в больницу.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, проверка показала, что не было предпринято мер, препятствующих доступу посторонних лиц на стройку. По данному факту прокуратурой района в правоохранительные органы направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании.

Также в суд направлено исковое заявление к собственнику объекта, чтобы тот ограничил доступ на территорию. Центральный районный суд удовлетворил это требование.

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