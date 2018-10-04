2018-10-04T10:01:25+03:00
Здоровье

Прямой эфир: на тверских волнах радио "Комсомольская правда" 99,3 FM выступит врач-неонатолог высшей категории Ольга Волженина

Звоните, и задавайте ваши вопросы
Игорь ДОКУЧАЕВ
Поделиться:
Врач-неонатолог высшей категории Ольга ВолженинаВрач-неонатолог высшей категории Ольга Волженина
Изменить размер текста:

В минувший понедельник, 1 октября отделению патологии новорожденных Тверской городской детской клинической больницы №1 исполнилось 30 лет. В 1988 году было создал первое в области отделение совместного круглосуточного пребывания матери и ребенка. У такого вида пребывания младенцев есть несколько плюсов, самые важные из них — это грудное вскармливание, благоприятная обстановка для выздоровления и обучение матери уходу за малышом.

Сегодня, 4 октября, на тверских волнах радио "Комсомольская правда" 99,3 FM мы побеседуем с заведующей отделением патологии новорожденных Тверской городской детской клинической больницы №1, врачом -неонатологом высшей категории Волжениной Ольгой Михайловной. Эфир стартует в 11:05. Звоните, и задавайте ваши вопросы по теме современного здравоохранения, спрашивайте совета, делитесь историями.

Телефон прямого эфира (4822) 416-993.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Тверской области уснула во дворе дома и осталась без золотых украшений
Сотрудники ФСБ пресекли канал поставки наркотиков в Твери
В 775 многоквартирных домов Твери дали тепло
Пьяный водитель сбил велосипедистку в Тверской области
Три фуры столкнулись на М-10 в Тверской области
Корейская легковушка и отечественный фургон столкнулись на трассе М-10 в Тверской области
Более 1600 детей в Тверской области осмотрели врачи мобильной бригады
13-летняя девочка пострадала при столкновении легковушки и маршрутки в Твери
Суд обязал закрыть доступ к недострою в Твери, откуда полгода назад упал подросток
Госавтоинспекция регистрирует рост аварий в Твери
Более 12 млрд рублей направят на реализацию проектов в рамках адресной инвестпрограммы в Тверской области
Научная библиотека на улице Володарского закрыта
Должник из Тверской области оперативно оплатил 1 млн рублей штрафа, чтобы выехать из страны
ДК "Пролетарка" откроет в Твери новый сезон программой "Нас не догонят!"
6-ой фестиваль сказок на Каве под Тверью пройдет в ноябре
В Музее тверского быта пройдут осенние мастер-классы
53 жителя Тверской области сдавали ЕГЭ в дополнительный период
Еду, инструменты и предметы интерьера похитил мужчина из дачного дома в Тверской области
Уникальный экспонат передали в Музей Екатерины Бакуниной в Твери
Сильный ветер ожидается в Тверской области
Жительница Тверской области во время застолья ударила ножом своего приятеля