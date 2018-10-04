Прямой эфир: на тверских волнах радио "Комсомольская правда" 99,3 FM выступит врач-неонатолог высшей категории Ольга Волженина

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-04T10:01:25+03:00

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В минувший понедельник, 1 октября отделению патологии новорожденных Тверской городской детской клинической больницы №1 исполнилось 30 лет. В 1988 году было создал первое в области отделение совместного круглосуточного пребывания матери и ребенка. У такого вида пребывания младенцев есть несколько плюсов, самые важные из них — это грудное вскармливание, благоприятная обстановка для выздоровления и обучение матери уходу за малышом.

Сегодня, 4 октября, на тверских волнах радио "Комсомольская правда" 99,3 FM мы побеседуем с заведующей отделением патологии новорожденных Тверской городской детской клинической больницы №1, врачом -неонатологом высшей категории Волжениной Ольгой Михайловной. Эфир стартует в 11:05. Звоните, и задавайте ваши вопросы по теме современного здравоохранения, спрашивайте совета, делитесь историями.

Телефон прямого эфира (4822) 416-993.