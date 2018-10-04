2018-10-04T09:42:52+03:00
Происшествия

Госавтоинспекция регистрирует рост аварий в Твери

За 10 дней в городе произошло более 20 ДТП
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Будьте внимательны за рулем. Фото: архив "КП"Будьте внимательны за рулем. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Твери участились аварии. Региональная Госавтоинспекция зарегистрировала за прошедшие 10 дней 22 ДТП в областном центре. В этих авариях различные травмы получили 28 человек.

Чаще всего аварии происходят из-за несоблюдения водителями очередности проезда или дистанции до впереди движущегося автомобиля. Пятая часть всех ДТП - это нарушение правил пешеходами. Граждане перебегают дорогу вне пешеходных переходов или на запрещающий сигнал светофора. Также три аварии произошли из-за пренебрежения простыми правилами уступить дорогу пешеходам.

В связи с этим Госавтоинспекция Тверской области напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. Тем более, что осенью из-за плохой погоды ухудшается видимость - это ведет к осложнению дорожной обстановки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Тверской области уснула во дворе дома и осталась без золотых украшений
Сотрудники ФСБ пресекли канал поставки наркотиков в Твери
В 775 многоквартирных домов Твери дали тепло
Пьяный водитель сбил велосипедистку в Тверской области
Три фуры столкнулись на М-10 в Тверской области
Корейская легковушка и отечественный фургон столкнулись на трассе М-10 в Тверской области
Более 1600 детей в Тверской области осмотрели врачи мобильной бригады
13-летняя девочка пострадала при столкновении легковушки и маршрутки в Твери
Суд обязал закрыть доступ к недострою в Твери, откуда полгода назад упал подросток
Прямой эфир: на тверских волнах радио "Комсомольская правда" 99,3 FM выступит врач-неонатолог высшей категории Ольга Волженина
Более 12 млрд рублей направят на реализацию проектов в рамках адресной инвестпрограммы в Тверской области
Научная библиотека на улице Володарского закрыта
Должник из Тверской области оперативно оплатил 1 млн рублей штрафа, чтобы выехать из страны
ДК "Пролетарка" откроет в Твери новый сезон программой "Нас не догонят!"
6-ой фестиваль сказок на Каве под Тверью пройдет в ноябре
В Музее тверского быта пройдут осенние мастер-классы
53 жителя Тверской области сдавали ЕГЭ в дополнительный период
Еду, инструменты и предметы интерьера похитил мужчина из дачного дома в Тверской области
Уникальный экспонат передали в Музей Екатерины Бакуниной в Твери
Сильный ветер ожидается в Тверской области
Жительница Тверской области во время застолья ударила ножом своего приятеля