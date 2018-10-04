Госавтоинспекция регистрирует рост аварий в Твери

СЕГОДНЯ 09:42 2018-10-04T09:42:52+03:00

За 10 дней в городе произошло более 20 ДТП

Изменить размер текста: A A

В Твери участились аварии. Региональная Госавтоинспекция зарегистрировала за прошедшие 10 дней 22 ДТП в областном центре. В этих авариях различные травмы получили 28 человек.

Чаще всего аварии происходят из-за несоблюдения водителями очередности проезда или дистанции до впереди движущегося автомобиля. Пятая часть всех ДТП - это нарушение правил пешеходами. Граждане перебегают дорогу вне пешеходных переходов или на запрещающий сигнал светофора. Также три аварии произошли из-за пренебрежения простыми правилами уступить дорогу пешеходам.

В связи с этим Госавтоинспекция Тверской области напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. Тем более, что осенью из-за плохой погоды ухудшается видимость - это ведет к осложнению дорожной обстановки.