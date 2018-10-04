Более 12 млрд рублей направят на реализацию проектов в рамках адресной инвестпрограммы в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:13 2018-10-04T09:13:37+03:00

Программа включает в себя сразу несколько важных объектов

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В Тверской области финансирование адресной инвестиционной программы (АИП) составит более 12,7 млрд рублей. Средства будут поступать в течение трех лет. Этот вопрос обсудили на совещании под руководством губернатора Игоря Рудени.

Программа включает в себя сразу несколько важных объектов. Один из них - детская областная клиническая больница. Решение об ее строительстве было принято Игорем Руденей весной прошлого года. Планируется, что новая больница вместит 420 коек и будет рассчитана на 13,5 тысяч посещений в год.

Также, планируется построить гребные базы на Волге и Тверце, спортивный зал в Сонково, центр стрелковых видов спорта «Березино» и провести реконструкцию Дворца культуры «Шахтер» в Нелидово.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в АИП выделены средства на строительство двух школ в Твери и шести детских садов.

Кроме того, без внимания не остались и объекты сферы туризма: пешеходные мосты через Дойбицу и через Тьмаку и кластер «Волжское море».