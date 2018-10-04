Научная библиотека на улице Володарского закрыта
Объявление на дверях гласит, что не работает библиотека вплоть до 31 октября
Возможно библиотека переедет в другое зданиеФото: Олег УКЛАДОВ
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Научная библиотека Тверского государственного университета уезжает из здания на улице Володарского.
На дверях здания и на странице в соцсетях размещено объявление, в котором сказано, что до 31 октября библиотека не будет работать по техническим причинам.
Само здание, где располагается библиотека, находится в аварийном состоянии. От влажности портятся книги, а ведь в библиотеке хранятся старинные и редкие издания.
В настоящий момент студенты могут сдать книги или подписать обходной лист каждый вторник октября с 9:00 до 17:00. Книги и учебники распределяются между отделами библиотеки в разных корпусах университета.