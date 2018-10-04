Должник из Тверской области оперативно оплатил 1 млн рублей штрафа, чтобы выехать из страны

СЕГОДНЯ 08:12 2018-10-04T08:12:49+03:00

Приставы наложили запрет на его право выезда из РФ

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В Тверской области жителю Ржева пришлось заплатить всю сумму штрафа, чтобы уехать за пределы страны.

За коррупционное преступление судебный пристав-исполнитель УФСПП по Тверской области взыскал с мужчины уголовный штраф в размере 1 000 000 рублей.

Пока должник не заплатит всю сумму штрафа, было ограничено его право выезда за пределы РФ. Тем временем мужчина как раз запланировал поездку из страны, поэтому оперативно оплатил всю сумму без рассрочки.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области напоминает, что ограничение на выезд за рубеж касается всех граждан, имеющих долговые обязательства на сумму свыше 30 тысяч рублей.