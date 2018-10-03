ДК "Пролетарка" откроет в Твери новый сезон программой "Нас не догонят!"
Вход свободный
Приглашают всех
Изменить размер текста:
7 октября в Твери новый 44-ый творческий сезон откроет Дворец культуры "Пролетарка".
Гостей ждет шоу-программа с говорящим названием - "Нас не догонят", в которой примут участие лучшие художественные коллективы Тверской области.
- И продемонстрируют всю Пролетарскую мощь, а также удивят совершенно новым форматом! - уточняет директор ДК "Пролетарка" Елена Постнова.
Начало в 15.00.
СВОБОДНЫЙ ВХОД.