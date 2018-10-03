ДК "Пролетарка" откроет в Твери новый сезон программой "Нас не догонят!"

СЕГОДНЯ 19:40 2018-10-03T19:47:31+03:00

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7 октября в Твери новый 44-ый творческий сезон откроет Дворец культуры "Пролетарка".

Гостей ждет шоу-программа с говорящим названием - "Нас не догонят", в которой примут участие лучшие художественные коллективы Тверской области.

- И продемонстрируют всю Пролетарскую мощь, а также удивят совершенно новым форматом! - уточняет директор ДК "Пролетарка" Елена Постнова.

Начало в 15.00.

СВОБОДНЫЙ ВХОД.