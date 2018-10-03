2018-10-03T19:35:49+03:00
Звезды

6-ой фестиваль сказок на Каве под Тверью пройдет в ноябре

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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4 ноября в Калиниском районе пройдет ежегодный 6-ой Фестиваль Сказок на Каве.

- Мы будем рады представить вам новую увлекательную программу и подарить массу положительных эмоций детям, а так же взрослым! - приглашают организаторы и добаляют, - Вы проведете этот праздничный день в сказочной атмосфере!

База отдыха "Кава" расположена в деревне Жирносово Кулицкого сельского поселения Калининского района.

Время: 11:00 - 16:00.

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!

Телефон для справок: 8 920 166 61 60/

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