В Музее тверского быта пройдут осенние мастер-классы

СЕГОДНЯ 19:28 2018-10-03T19:48:44+03:00

Музей приглашает заглянуть в трактир на чашку чая.

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Музей тверского быта приглашает детей и их родителей принять участие в осенних мастер-классах!

Самый первый из них пройдет 7 октября.

Музей приглашает заглянуть в трактир на чашку чая. В окружении старинных самоваров, с традиционным тверским угощением – пряниками, баранками, сушками, сухарями – вы попьёте вкусный и ароматный чай по настоящему русскому обычаю. Кроме того, сотрудники музея расскажут о тверских традициях купеческого чаепития, русских обычаях застолья, истории появления самовара на Руси и многом другом.

7 октября в 13.00.

Количество участников на каждом мероприятии ограничено, поэтому необходимо обязательно предварительно записаться по телефону 8 (4822) 52-84-04.

Стоимость участия: дети – 150 руб./ чел.; взрослые – 200 руб./чел.