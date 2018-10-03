2018-10-03T19:24:37+03:00
Общество

53 жителя Тверской области сдавали ЕГЭ в дополнительный период

Большинство из них пошли на экзамен по математике
Виктория ЖУКОВА
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Проходили экзамены в период с 4 по 15 сентябряПроходили экзамены в период с 4 по 15 сентябряФото: Евгения ГУСЕВА
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В Тверской области в дополнительный период в сентябре ЕГЭ сдали 53 человека. Среди сдающих было семь человек, кому нужен был экзамен по русскому языку и 46 человек выбрали математику базового уровня.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства образования, дополнительный период Единого государственного экзамена прошел в штатном режиме без технологических и организационных сбоев.

Проходили экзамены в период с 4 по 15 сентября. Сдать ЕГЭ в сентябрьские сроки могли те обучающиеся, которые не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получили «двойку» по одному или двум обязательным предметам.

По данным Рособрнадзора, всего в дополнительный период экзамены сдавали более 8 тысяч человек.

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