2018-10-03T18:42:09+03:00
Происшествия

Еду, инструменты и предметы интерьера похитил мужчина из дачного дома в Тверской области

Ведется следствие
Виктория ЖУКОВА
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Возбуждено уголовное дело. Фото: архив "КП"Возбуждено уголовное дело. Фото: архив "КП"
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У 35-летнего жителя Санкт-Петербурга обокрали дачу, которая находится в Тверской области. Мужчина обратился с заявлением в полицию.

Вор попал в дом, разобрав стену хозпостройки, прилегающей к дачному дому. Из жилого помещения он украл бензо-электроинструменты, предметы интерьера и продукты питания. Ущерб составил более 11 тысяч рублей.

-В результате проведенных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался безработный 59-летний житель Бологовского района. Мужчина ранее уже был судим,- сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Подозреваемый рассказал, что похищенные вещи он продал, а деньги потратил. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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