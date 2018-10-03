Еду, инструменты и предметы интерьера похитил мужчина из дачного дома в Тверской области
У 35-летнего жителя Санкт-Петербурга обокрали дачу, которая находится в Тверской области. Мужчина обратился с заявлением в полицию.
Вор попал в дом, разобрав стену хозпостройки, прилегающей к дачному дому. Из жилого помещения он украл бензо-электроинструменты, предметы интерьера и продукты питания. Ущерб составил более 11 тысяч рублей.
-В результате проведенных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался безработный 59-летний житель Бологовского района. Мужчина ранее уже был судим,- сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.
Подозреваемый рассказал, что похищенные вещи он продал, а деньги потратил. В его отношении возбуждено уголовное дело.