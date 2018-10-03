Уникальный экспонат передали в Музей Екатерины Бакуниной в Твери

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-03T18:00:53+03:00

Во время Русско-турецкой войны Екатерина Бакунина более года руководила отрядами сестер милосердия Красного креста. Фото: из архива Романа Манилова

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Музей сестры милосердия Екатерины Бакуниной в Твери пополнился уникальным экспонатом. 3 октября в дар учреждению была передана копия национального костюма знаменитого борца за свободу и объединение Италии в XIX веке Джузеппе Гарибальди. Он был другом Александра, брата Екатерины Бакуниной.

Копию костюма Гарибальди Музею передал бывший мэр итальянского города-побратима Твери Бергамо Валерио Беттони.

По информации пресс-службы областного правительства, Александр Бакунин после Крымской войны отправился в Италию, где стал участником отряда Джузеппе Гарибальди. Вместе с ним Бакунин прошёл весь путь «экспедиции Тысячи», а также стал другом полководца.

На память о себе Гарибальди подарил Бакунину свою красную рубашку, которая до 1917 года хранилась в усадьбе Бакуниных в Тверской области. Однако после революции экспонат был потерян.

Музей находится на территории областного перинатального центра, который носит имя сестры милосердия.