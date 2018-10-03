2018-10-03T17:20:39+03:00
Общество

Сильный ветер ожидается в Тверской области

Непогоду передают на 4 октября
Виктория ЖУКОВА
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Объявлено штормовое предупреждениеОбъявлено штормовое предупреждениеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Тверской области объявлено штормовое предупреждение. О непогоде жителей региона предупреждает региональное УМЧС России. Данные о погодных явлениях спасателям предоставил Тверской гидрометцентр.

Завтра, 4 октября, днем ожидается усиление северо-западного ветра. Отдельные его порывы могут достигнуть 12-17 метров в секунду.

Спасатели советуют гражданам в такую погоду соблюдать элементарные правила безопасности. В частности, обходить все шаткие строения и сухие деревья. А также обращать внимание на целостность уличных конструкций. Автомобили не стоит парковать под деревьями или строениями, которые не внушают доверия.

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