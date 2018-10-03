2018-10-03T16:00:13+03:00
Общество

В середине октября откроется автодром в Горсаду Твери

Новый аттракцион проходит проверку на безопасность
Виктория ЖУКОВА
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Работать автодром будет и зимой. Фото: администрация ТвериРаботать автодром будет и зимой. Фото: администрация Твери
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В Твери совсем скоро откроется автодром. Новый аттракцион расположен в Городском саду. Планируется, что свою работу он начнет в середине октября.

Напомним, что автодром одновременно вмещает 10 машин. Разгоняться они смогут до скорости 12 метров в секунду или около 40 км в час. Каждая машинка рассчитана на двоих.

В администрации Твери сообщили, что на сегодняшний день аттракцион полностью собран и уже прошли тестовые заезды. В ближайшее время должны быть получены необходимые согласования от Гостехнадзора. После того как безопасность объекта будет подтверждена, аттракцион начнёт работать.

Открыт аттракцион будет круглый год. Для удобства жителей территорию рядом благоустроят: уложат плиткой и поставят скамейки.

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