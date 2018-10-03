2018-10-03T15:21:25+03:00
Происшествия

29-летнего парня подозревают в убийстве своего отчима в Тверской области

Расследованием дела занимаются следователи СК
Виктория ЖУКОВА
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Расследование уголовного дела продолжается. Фото: СУ СК РФ по Тверской областиРасследование уголовного дела продолжается. Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В Тверской области следователи СК расследуют уголовное дело об убийстве.

По версии следствия, вечером 28 сентября в квартире поселка Максатиха поругались отчим и пасынок. Во время конфликта 29-летний мужчина схватил нож и ударил им своего отчима в область груди. От полученного ранения 51-летний мужчина скончался на месте преступления.

Злоумышленник был задержан по «горячим следам» в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, было осмотрено место происшествия и назначены молекулярно-генетические, судебно-медицинские, дактилоскопические экспертизы. Также следователи СК допросили свидетелей и подозреваемого.

После ходатайства следователя СК подозреваемый был заключен под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления.

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