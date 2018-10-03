2018-10-03T15:20:56+03:00
Общество

Учитель начальных классов бил школьника головой об стол

По крайней мере, именно такую информацию проверяют следователи СУ СК РФ по Тверской области.
Альберт БОЙКОВ
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После проверки будет принято процессуальное решение Фото: СУ СК РФ по Тверской областиПосле проверки будет принято процессуальное решение Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Следователи СУ СК РФ по Тверской области начали проверку информации, о избиении учителем ученика Кушалинской средней школы, что в Рамешковском районе Тверской области. Согласно поступившим к следователям данным, учитель младших классов бьет своего подопечного головой об стол. Родственники потерпевшего уверяют, что данный случай не единственный.

- Для полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств, Бежецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - оглашает заученную фразу старший помощник руководителя ведомства по взаимодействию со средствами массовой информации Валерия Павлова.

Когда речь идёт о ребёнке, следователи особенно закрыты. Так, до сих пор скрывается возраст, пол и порядковый номер класса, в котором учится ребёнок. Как, впрочем, неизвестна и половая принадлежность учителя.

Корреспондент "КП"-Тверь" дозвонился до школы, где якобы избивали школьника, однако поднявшая трубку женщина жёстко, тоном не требующим возражения, отказалась от комментариев.

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