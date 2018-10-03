Жительница Тверской области во время застолья ударила ножом своего приятеля

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-03T16:40:48+03:00

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В Тверской области жительница Бологовского района получила наказание за убийство. Государственное обвинение подержала Бологовская межрайонная прокуратура.

В июне 2013 года обвиняемая выпивала со своим знакомым. Находились они в доме на территории Житомирской области, республики Украина.

Знакомые поругались, тогда женщина взяла нож и ударила им мужчину в область груди. От полученных травм он скончался на месте.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, наказание женщине назначил Бологовский городской суд. Она получила лишение свободы на четыре с половиной года. Отбывать свой срок она будет в исправительной колонии общего режима.