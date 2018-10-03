Тверская область может получить дополнительные средства на ремонт дорог
Тверская область планирует получить дополнительное финансирование из федерального бюджета. Средства будут направлены на приведение в порядок дорожной сети региона в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя во время общения с представителями СМИ после заседания Правительства 2 октября.
По нацпроекту Тверская область ежегодно в течение шести лет получает на ремонт областных дорог порядка трех млрд рублей. Также в регион направлено более 650 млн рублей на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети Твери.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава региона поставил задачу – проработать возможность увеличения федеральных средств.
Панируется, что благодаря реализации нацпроекта в ближайшие года в Тверской области будет отремонтировано более 3700 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.
Тверская область подала одну из самых крупных заявок на участие в национальном проекте. В следующем году в план ремонта входят 42 объекта на региональных дорогах.