2018-10-03T14:00:48+03:00
Происшествия

20-летний рецидивист угнал автомобиль в Тверской области

Задержали нарушителя в течение суток
Виктория ЖУКОВА
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Молодого человека задержали полицейские. Фото: архив "КП"Молодого человека задержали полицейские. Фото: архив "КП"
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В Тверской области у 46-летнего жителя Нелидова угнали автомобиль отечественного производства. Машина была припаркована во дворе дома хозяина.

Оперативный дежурный направил описание машины патрульным экипажам, несущим службу на территории района. В течение дежурных суток оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками ГИБДД обнаружили на трассе в Оленинском районе автомобиль, который подошел под описание разыскиваемого.

Автомобилем управлял 20-летний ранее судимый житель Нелидова. Для дальнейшего разбирательства подозреваемого доставили в отдел полиции. Там он сознался в содеянном. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Парня поместили в изолятор временного содержания.

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