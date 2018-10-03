20-летний рецидивист угнал автомобиль в Тверской области
В Тверской области у 46-летнего жителя Нелидова угнали автомобиль отечественного производства. Машина была припаркована во дворе дома хозяина.
Оперативный дежурный направил описание машины патрульным экипажам, несущим службу на территории района. В течение дежурных суток оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками ГИБДД обнаружили на трассе в Оленинском районе автомобиль, который подошел под описание разыскиваемого.
Автомобилем управлял 20-летний ранее судимый житель Нелидова. Для дальнейшего разбирательства подозреваемого доставили в отдел полиции. Там он сознался в содеянном. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Парня поместили в изолятор временного содержания.