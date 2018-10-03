Начали подключать тепло в жилые дома Твери

СЕГОДНЯ 13:27 2018-10-03T13:27:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери жилые дома стали подключать к теплу. Отопление предстоит включить в 2882 домах, запитанных как от центральной системы, так и от локальных котельных.

В администрации Твери сообщают, что пуск тепла начался с микрорайона «Южный». В ходе первого этапа отопление дали в 530 домах.

За «доставку» тепла до ввода в дом отвечает ресурсоснабжающие организации, дальше начинается сфера ответственности управляющих организаций. Поэтому на период пуска тепла управляющие компании обязаны обеспечить круглосуточное дежурство технического персонала на местах.

Подключение жилого фонда будет проходить в течение пяти дней. Работы планируются завершить до 7 октября.

Отопление в школы и детские сады уже дали. Однако, во время подключения тепла произошло повреждение на теплотрассе в районе котельной КСМ-2, из-за этого появились сложности с пуском тепла на социальные объекты в Затверечье (в частности, это школа №31 и детский сад).