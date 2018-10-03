В центре Твери таксист спровоцировал аварию с четырьмя машинами

СЕГОДНЯ 13:03 2018-10-03T13:03:53+03:00

Место аварии Фото: группа в соцстеи "Подслушано у водителей. Тверь" (Наталья Божукова)

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В центре Твери столкнулись четыре автомобиля. Авария произошла утром 3 октября на Тверском проспекте около дома № 10.

По предварительным данным, автомобиль такси «Chevrolet Lacetti» ехал со стороны площади Капошвара. Поворачивая налево, он столкнулся с «Mazda 6», которая ехала в попутном направлении.

После удара «Мазда» протаранила Газель и ВАЗ 2108, которые стояли на трамвайных путях, и вылетела на тротуар.

Подробности и причины аварии уточняются.

В результате столкновения травмы получили водители ВАЗа и «Мазды».