В центре Твери таксист спровоцировал аварию с четырьмя машинами
Пострадали два человека
Место аварии Фото: группа в соцстеи "Подслушано у водителей. Тверь" (Наталья Божукова)
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В центре Твери столкнулись четыре автомобиля. Авария произошла утром 3 октября на Тверском проспекте около дома № 10.
По предварительным данным, автомобиль такси «Chevrolet Lacetti» ехал со стороны площади Капошвара. Поворачивая налево, он столкнулся с «Mazda 6», которая ехала в попутном направлении.
После удара «Мазда» протаранила Газель и ВАЗ 2108, которые стояли на трамвайных путях, и вылетела на тротуар.
Подробности и причины аварии уточняются.
В результате столкновения травмы получили водители ВАЗа и «Мазды».