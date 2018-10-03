Велосипедистка догнала грабителя и отобрала обратно свой рюкзак в Тверской области
Подозреваемый задержан, он раскаялся
Велосипед - бодрость тела, сила духаФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Велосипедистка догнала грабителя и отобрала обратно свой рюкзак. Калининский районный суд Тверской области поместил под домашний арест подозреваемого.
По информации суда, нападение произошло в районе деревни Старое Семеновское, там грабитель вырвал рюкзак у женщины, которая проезжала мимо на велосипеде. Но дама не растерялась, догнала нападавшего и отобрала у него рюкзак.
Личность подозреваемого не раскрывается, суд сообщает, что мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности. На допросе он признался в содеянном и раскаялся.