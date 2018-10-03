Велосипедистка догнала грабителя и отобрала обратно свой рюкзак в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:58 2018-10-03T12:59:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Велосипедистка догнала грабителя и отобрала обратно свой рюкзак. Калининский районный суд Тверской области поместил под домашний арест подозреваемого.

По информации суда, нападение произошло в районе деревни Старое Семеновское, там грабитель вырвал рюкзак у женщины, которая проезжала мимо на велосипеде. Но дама не растерялась, догнала нападавшего и отобрала у него рюкзак.

Личность подозреваемого не раскрывается, суд сообщает, что мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности. На допросе он признался в содеянном и раскаялся.