В Тверской области прошли соревнования по подготовке к лыжным гонкам
В деревне Большое Гришкино спортивной школы №1" прошли областные соревнования по лыжным гонкам (специальная подготовка).
В программу первого дня вошли прыжки в длину, подтягивания/отжимания (мужчины/женщины), бег на 60/100 метров, бег на 500/1000 метров.
Второй день был посвящён кроссу на 3.2 км, 6.4 км и 9.6 км в соответствии с возрастными категориями.
Победители и призеры соревнований определялись в каждой возрастной группе по итогам двух дней. Если спортсмен принял участие не во всех пяти зачётах, то в каждом пропущенном виде ему присваивалось последнее место в группе.
Результаты состязаний.
Девушки 2003 – 2004 г. р.
1. Софья Погодина (Кашинский район)
2. Мария Ищук (Кашинский район)
3. Ангелина Виттина (Бологовский район)
Юноши 2003 – 2004 г.р.
1. Иван Фомин (СШ «Тверь»)
2. Павел Воронич (СШ «Тверь»)
3. Михаил Замятин (Кашинский район)
Девушки 2001 – 2002 г.р.
1. Дарья Непряева (КСШОР № 1, Тверь)
2. Дарья Матвеева (Торжок)
3. Алина Шияновская (Кашинский район)
Юноши 2001 – 2002 г.р.
1. Кирилл Пивалкин (КСШОР № 1, Тверь)
2. Сергей Коган (СШ «Тверь»)
3. Иван Подушков (Удомля)
Юниорки 1999 – 2000 г.р.
1. Виктория Парфенова (КСШОР № 1, Тверь)
2. Виктория Солодовникова (КСШОР № 1, Тверь)
Юниоры 1999 – 2000 г.р.
1. Святослав Легочкин (СШ «Тверь»)
2. Егор Смирнов (Бологовский район)
3. Максим Тимуков (ВА ВКО)
Женщины 1998 г.р. и старше.
1. Ирина Микешина (КСШОР № 1, Тверь)
2. Анастасия Шуткина (КСШОР № 1, Тверь)
3. Екатерина Демина (ВА ВКО)
Мужчины 1998 г.р. и старше.
1. Тихомир Янкович (ВА ВКО)
2. Леонид Евграфов (ВА ВКО)
3. Максим Федоров (КСШОР № 1, Тверь)