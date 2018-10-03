В Тверской области прошли соревнования по подготовке к лыжным гонкам

СЕГОДНЯ 12:45 2018-10-03T12:45:32+03:00

Юные спортсмены показали свою подготовку Фото: Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

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В деревне Большое Гришкино спортивной школы №1" прошли областные соревнования по лыжным гонкам (специальная подготовка).

В программу первого дня вошли прыжки в длину, подтягивания/отжимания (мужчины/женщины), бег на 60/100 метров, бег на 500/1000 метров.

Второй день был посвящён кроссу на 3.2 км, 6.4 км и 9.6 км в соответствии с возрастными категориями.

Победители и призеры соревнований определялись в каждой возрастной группе по итогам двух дней. Если спортсмен принял участие не во всех пяти зачётах, то в каждом пропущенном виде ему присваивалось последнее место в группе.

Результаты состязаний.

Девушки 2003 – 2004 г. р.

1. Софья Погодина (Кашинский район)

2. Мария Ищук (Кашинский район)

3. Ангелина Виттина (Бологовский район)

Юноши 2003 – 2004 г.р.

1. Иван Фомин (СШ «Тверь»)

2. Павел Воронич (СШ «Тверь»)

3. Михаил Замятин (Кашинский район)

Девушки 2001 – 2002 г.р.

1. Дарья Непряева (КСШОР № 1, Тверь)

2. Дарья Матвеева (Торжок)

3. Алина Шияновская (Кашинский район)

Юноши 2001 – 2002 г.р.

1. Кирилл Пивалкин (КСШОР № 1, Тверь)

2. Сергей Коган (СШ «Тверь»)

3. Иван Подушков (Удомля)

Юниорки 1999 – 2000 г.р.

1. Виктория Парфенова (КСШОР № 1, Тверь)

2. Виктория Солодовникова (КСШОР № 1, Тверь)

Юниоры 1999 – 2000 г.р.

1. Святослав Легочкин (СШ «Тверь»)

2. Егор Смирнов (Бологовский район)

3. Максим Тимуков (ВА ВКО)

Женщины 1998 г.р. и старше.

1. Ирина Микешина (КСШОР № 1, Тверь)

2. Анастасия Шуткина (КСШОР № 1, Тверь)

3. Екатерина Демина (ВА ВКО)

Мужчины 1998 г.р. и старше.

1. Тихомир Янкович (ВА ВКО)

2. Леонид Евграфов (ВА ВКО)

3. Максим Федоров (КСШОР № 1, Тверь)