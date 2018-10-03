Продавца наркотиков поймали в Твери

СЕГОДНЯ 12:18 2018-10-03T12:19:03+03:00

Его посадили на девять лет

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Прокурором Московского района города Твери поддержано государственное обвинение в отношении 30-летнего гражданина Республики Узбекистан по уголовному делу покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

- В судебном заседании установлено, что мужчина, вступив в преступный сговор с неустановленным лицом, незаконно приобрел с целью последующего сбыта наркотическое средство, в состав которого входит героин массой не менее 95,88 грамм, что относится к крупному размеру, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Наркотик расфасовали на 50 свертков, которые поместило в тайник на территории Московского района в Твери.

Гражданин Узбекистана извлек наркотик из тайника-закладки и часть наркотического вещества поместил в указанное ему место для последующего сбыта потребителям.

Во время очередной закладки мужчина был задержан сотрудниками полиции.

В ходе обыска наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.