Продавца наркотиков поймали в Твери
Прокурором Московского района города Твери поддержано государственное обвинение в отношении 30-летнего гражданина Республики Узбекистан по уголовному делу покушении на незаконный сбыт наркотических средств.
- В судебном заседании установлено, что мужчина, вступив в преступный сговор с неустановленным лицом, незаконно приобрел с целью последующего сбыта наркотическое средство, в состав которого входит героин массой не менее 95,88 грамм, что относится к крупному размеру, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Наркотик расфасовали на 50 свертков, которые поместило в тайник на территории Московского района в Твери.
Гражданин Узбекистана извлек наркотик из тайника-закладки и часть наркотического вещества поместил в указанное ему место для последующего сбыта потребителям.
Во время очередной закладки мужчина был задержан сотрудниками полиции.
В ходе обыска наркотические средства изъяты из незаконного оборота.
Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.