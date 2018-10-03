Автомобильная парковка организована на Привокзальной площади в Твери
В Твери на Привокзальной площади организована автомобильная парковка. На территории в четыре тысячи квадратных метров могут разместиться не менее 100 машин.
Парковка обустроена на месте демонтированных незаконно работавших магазинов.
В администрации Твери сообщают, что в перспективе будет проработан вопрос благоустройства этой площадки и определения оператора, который будет регулировать ее работу и отвечать за содержание.
Сейчас движение автотранспорта по Привокзальной площади регулируется установленными дорожными знаками. Проехать на личном автомобиле на территорию площади нельзя. Однако, подъехать непосредственно к вокзалу могут машины с лицами с ограниченными возможностями здоровья при наличии соответствующих документов. Сотрудники ГИБДД проводят регулярные рейды с целью проверки соблюдения водителями требования знаков.