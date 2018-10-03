2018-10-03T11:53:35+03:00
Общество

Автомобильная парковка организована на Привокзальной площади в Твери

Проехать на территорию площади по-прежнему нельзя
Виктория ЖУКОВА
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Парковка обустроена на месте демонтированных незаконно работавших магазиновПарковка обустроена на месте демонтированных незаконно работавших магазиновФото: Альберт БОЙКОВ
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В Твери на Привокзальной площади организована автомобильная парковка. На территории в четыре тысячи квадратных метров могут разместиться не менее 100 машин.

Парковка обустроена на месте демонтированных незаконно работавших магазинов.

В администрации Твери сообщают, что в перспективе будет проработан вопрос благоустройства этой площадки и определения оператора, который будет регулировать ее работу и отвечать за содержание.

Сейчас движение автотранспорта по Привокзальной площади регулируется установленными дорожными знаками. Проехать на личном автомобиле на территорию площади нельзя. Однако, подъехать непосредственно к вокзалу могут машины с лицами с ограниченными возможностями здоровья при наличии соответствующих документов. Сотрудники ГИБДД проводят регулярные рейды с целью проверки соблюдения водителями требования знаков.

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