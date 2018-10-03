Девушка получила травмы после неожиданного маневра маршрутчика в Твери

СЕГОДНЯ 11:31 2018-10-03T11:31:40+03:00

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Во вторник, 2 октября, на в Твери на проспекте Ленина в районе дома №36 произошла авария, в результате которой различные травмы получила травмы 24-летняя девушка. ДТП случилось около 20:20.

Полицейские выяснили, что 34-летний водитель автобуса "ПАЗа" резко нажал на тормоз, чего никак не ожидала сидящая по правую от него руку пассажирка.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая с различными травмами была доставлена в одно из медицинских учреждений столицы Верхневолжья.