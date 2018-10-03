2018-10-03T11:19:30+03:00
Происшествия

Водитель маршрутки попал в ДТП в Твери

В аварии пострадала пожилая женщина
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
В аварии пострадала пенсионерка Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВ аварии пострадала пенсионерка Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
Изменить размер текста:

Во вторник, 2 октября, на проспекте Чайковского в районе дома №24/2б произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси. Дорожный инцидент случился, когда на часах было около 16:40.

Дорожные полицейские выяснили, что 28-летний маршрутного такси "ПАЗ 320402-05" не смог выбрать безопасную скорость движения и врезался в впереди идущую "Ладу Ларгус". Без пострадавших не обошлось.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу с травмами была доставлена 68-летняя пассажирка автобуса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
29-летнего парня подозревают в убийстве своего отчима в Тверской области
Учитель начальных классов бил школьника головой об стол
Тверская область может получить дополнительные средства на ремонт дорог
20-летний рецидивист угнал автомобиль в Тверской области
Начали подключать тепло в жилые дома Твери
В центре Твери таксист спровоцировал аварию с четырьмя машинами
Велосипедистка догнала грабителя и отобрала обратно свой рюкзак в Тверской области
В Тверской области прошли соревнования по подготовке к лыжным гонкам
Продавца наркотиков поймали в Твери
Под суд пойдет поджигатель из Тверской области, по вине которого погибли трое взрослых и двое детей
Автомобильная парковка организована на Привокзальной площади в Твери
Девушка получила травмы после неожиданного маневра маршрутчика в Твери
Автоинспекторы ищут свидетелей того, как маршртука сбила девятилетнего мальчика в Твери
Женщина заплатит крупный штраф за мошенничество с земельными участками в Тверской области
Волонтёры во время тренировки в лесу Тверской области нашли заблудившегося грибника
Мужчина погиб во время пожара в Тверской области
Пенсионер пропал в Твери
У нелегальных продавцов в Твери судебные приставы забрали товар