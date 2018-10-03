Водитель маршрутки попал в ДТП в Твери

СЕГОДНЯ 11:19 2018-10-03T11:19:30+03:00

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Во вторник, 2 октября, на проспекте Чайковского в районе дома №24/2б произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси. Дорожный инцидент случился, когда на часах было около 16:40.

Дорожные полицейские выяснили, что 28-летний маршрутного такси "ПАЗ 320402-05" не смог выбрать безопасную скорость движения и врезался в впереди идущую "Ладу Ларгус". Без пострадавших не обошлось.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу с травмами была доставлена 68-летняя пассажирка автобуса.