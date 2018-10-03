Автоинспекторы ищут свидетелей того, как маршртука сбила девятилетнего мальчика в Твери

СЕГОДНЯ 11:11 2018-10-03T11:11:43+03:00

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В Твери специализированный следственный региональный отдел УМВД России разыскивает свидетелей аварии, в результате которой ребенок получил серьезные травмы.

В понедельник, 1 октября, около 17:00 на бульваре Гусева возле дома № 12А 58-летний водитель на автомобиле «Форд Транзит» наехал на девятилетнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате, справа налево по ходу движения машины.

Мальчик с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу. По факту этой аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Автоинспекторы просят очевидцев данного происшествия связаться с ними по телефонам: 8-906-554-5005, 8(4822)66-78-79.