Волонтёры во время тренировки в лесу Тверской области нашли заблудившегося грибника

СЕГОДНЯ 10:12 2018-10-03T10:12:49+03:00

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В Тверской области волонтеры помогли выйти из леса заблудившемуся грибнику.

2 октября волонтеры из Конаково проводили в лесу практикум по ориентированию. В массиве они встретили мужчину, который плутал по лесу. Александр рассказал волонтерам, что приехал из Москвы в гости к друзьям на дачу и решил сходить в лес за грибами. Ориентировался он по солнцу, но не смог запомнить обратную дорогу и быстро заблудился. До встречи с волонтерами Александр бродил по лесу уже несколько часов.

В связи с этим волонтеры тверского поисково-спасательного отряда «Сова» в очередной раз напоминают, что метод ориентирования по солнцу ненадежен. Собираясь в лес, возьмите с собой полностью заряженный телефон, спички, свисток, еду и воду, при умении пользоваться - компас и навигатор.