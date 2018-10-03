Мужчина погиб во время пожара в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:41 2018-10-03T09:42:20+03:00

Всего к ликвидации пожара было привлечено 18 человек и 6 единиц техники Фото: Ольга Крыльцова

Огонь уничтожил два дома и две бани

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В Тверской области ночью загорелся жилой дом. Информация о пожаре поступила дежурному регионального УМЧС России в 21:27 2 октября.

По прибытию на место пожарные установили, что горит одноэтажный деревянный дом в деревне Острецово Фировского района.

В результате пожара огнем уничтожена кровля и повреждены стены по всей площади. Также огонь перекинулся на соседние строения. Была уничтожена кровля соседнего жилого дома и сгорели две бани.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, во время тушения пожара был обнаружен погибший. Предположительно, хозяина дома, в котором и начался пожар. Причина возгорания устанавливаются.

В 03:35 пожарные объявили о полной ликвидации пожара.