Мужчина погиб во время пожара в Тверской области
В Тверской области ночью загорелся жилой дом. Информация о пожаре поступила дежурному регионального УМЧС России в 21:27 2 октября.
По прибытию на место пожарные установили, что горит одноэтажный деревянный дом в деревне Острецово Фировского района.
В результате пожара огнем уничтожена кровля и повреждены стены по всей площади. Также огонь перекинулся на соседние строения. Была уничтожена кровля соседнего жилого дома и сгорели две бани.
Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, во время тушения пожара был обнаружен погибший. Предположительно, хозяина дома, в котором и начался пожар. Причина возгорания устанавливаются.
В 03:35 пожарные объявили о полной ликвидации пожара.