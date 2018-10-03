Пенсионер пропал в Твери
Как сообщает тверской волонтерский поисково-спасательный отряд "СОВА", идет розыск Рябчикова Николая Алексеевича 1943 года рождения. 28 сентября, в промежутке между 7:30 и 8:00, мужчина ушел из дома (Тверь, ул.Можайского, 68-1) и пропал.
Приметы: на вид 75 лет, рост 180 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы седые, короткие
Особые приметы: на лбу слева бородавка, на правой кисти шрамы от операции Одежда: сере-зеленая куртка,черные зимние ботинки
Вещи: ключи, мобильный телефон Alcatel.
Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам 8(910)646-34-34, 8(904)014-12-34 или 102. Требуется помощь волонтеров.