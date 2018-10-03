2018-10-03T09:34:39+03:00
Происшествия

Пенсионер пропал в Твери

Требуется помощь волонтеров
Альберт БОЙКОВ
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Пенсионер ушел и не вернулся Фото: ВПСО "СОВА"Пенсионер ушел и не вернулся Фото: ВПСО "СОВА"
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Как сообщает тверской волонтерский поисково-спасательный отряд "СОВА", идет розыск Рябчикова Николая Алексеевича 1943 года рождения. 28 сентября, в промежутке между 7:30 и 8:00, мужчина ушел из дома (Тверь, ул.Можайского, 68-1) и пропал.

Приметы: на вид 75 лет, рост 180 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы седые, короткие

Особые приметы: на лбу слева бородавка, на правой кисти шрамы от операции Одежда: сере-зеленая куртка,черные зимние ботинки

Вещи: ключи, мобильный телефон Alcatel.

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам 8(910)646-34-34, 8(904)014-12-34 или 102. Требуется помощь волонтеров.

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