У нелегальных продавцов в Твери судебные приставы забрали товар

СЕГОДНЯ 09:13 2018-10-03T09:13:59+03:00

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В Твери был проведен очередной рейд по объектам потребительского рынка. Проверку проводили сотрудники департамента экономического развития администрации Твери совместно с сотрудниками отдела по взысканию административных штрафов.

В рамках рейда проверили две торговые точки по адресам: площадь Терешковой, 47/27 и проспект 50 лет Октября, 36. Торговали на данных участках трикотажными изделиями и очками.

Как сообщают в администрации Твери, продавцы не оплатили штрафы на общую сумму около 200 тысяч рублей. Поэтому судебные приставы изъяли у них товар.

Если предприниматели не оплатят задолженности, их товар будет реализован. Вырученные от продажи имущества деньги поступят в бюджет города.