У нелегальных продавцов в Твери судебные приставы забрали товар
В Твери был проведен очередной рейд по объектам потребительского рынка. Проверку проводили сотрудники департамента экономического развития администрации Твери совместно с сотрудниками отдела по взысканию административных штрафов.
В рамках рейда проверили две торговые точки по адресам: площадь Терешковой, 47/27 и проспект 50 лет Октября, 36. Торговали на данных участках трикотажными изделиями и очками.
Как сообщают в администрации Твери, продавцы не оплатили штрафы на общую сумму около 200 тысяч рублей. Поэтому судебные приставы изъяли у них товар.
Если предприниматели не оплатят задолженности, их товар будет реализован. Вырученные от продажи имущества деньги поступят в бюджет города.