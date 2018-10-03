Порубочные остатки после расчистки просек энергетики передадут жителям Тверской области на дрова

СЕГОДНЯ 08:12 2018-10-03T08:12:37+03:00

Три месяца будут идти учения энергетиков в регионе

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В Тверской области продолжаются масштабные учения энергетиков. 2 октября губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципальных образований региона, посвященное прохождению учений.

Глава региона сказал, что порубочные остатки следует отдать населению на дрова. В связи этим губернатор поручил главам проработать данный вопрос с учётом потребностей жителей, а Министерству лесного хозяйства региона - внести соответствующие предложения.

Напомним, что учения начались 22 сентября. В регионе специалисты уже успели расчистить 1698 га просек воздушных линий электропередачи.