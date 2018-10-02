2018-10-02T20:36:29+03:00
Звезды

В Твери пройдет "Фестиваль традиционной культуры"

Который будет длиться три месяца
Ирина ТАРАСОВА
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Фестиваль будет идти до середины декабряФестиваль будет идти до середины декабряФото: Ольга ИВАШЕНКО
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В Твери пройдет "Фестиваль традиционной культуры". Состоится он в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования.

Программа предстоящих мероприятий (могут быть изменения):

- 7 октября в 16.00 – эстонские танцы (актовый зал исторического факультета ТвГУ, Трехсвятская, д. 16/31)

- 13 октября в 15.00 – корнские и мэнские танцы (область Корнуолл и остров Мэн) (там же)

- 20 октября в 17.00 – израильские и ашкеназские танцы (Творческая гостиная ТвГУ, Симеоновская ул. 46)

- 28 октября в 17.00 – Инна Бондарь и Дробинска - музыка и песни Молдавии (Творческая гостиная ТвГУ.)

- 4 ноября в 17.00 – французские танцы (Творческая гостиная ТвГУ)

- 16 ноября в 17.00 – ВИА "Балканский проект" - балканские песни и танцы (Творческая гостиная ТвГУ)

- 24 ноября в 18.00 – "Кимоно vs Понёва" (традиционная одежда снаружи и внутри) публичная лекция с демонстрацией надевания кимоно "куртомесодэ" - парадного комплекса женского японского костюма и "русского наряда" - праздничного костюма молодухи Воронежской губернии - Андрей Боровский и дизайн-группа SAMO/ Скатков Андрей Орлова Мария (Москва)

- 25 ноября в 14.00 – Polka an ri – ирландская музыка (Творческая гостиная ТвГУ)

- 30 ноября в 14.00 – круглый стол по проблемам восприятия традиционной культуры (главный корпус ТвГУ)

- 20 сентября – 20 октября – Дистанционный конкурс

- 20 октября – 20 ноября - конкурс в приложении On Russia

- 2 декабря в 17.00 – французская народная музыка (Творческая гостиная ТвГУ)

- 14 декабря – финальный концерт.

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