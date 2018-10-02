2018-10-02T20:38:46+03:00
Звезды

Гастроли Астраханского государственного театра кукол в Твери начнутся с "Тайны Белого Лотоса"

Спектакль рекомендован к семейному просмотру
Ирина ТАРАСОВА
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Зрители отправятся в путешествие за волшебным цветком вместе с главным героемЗрители отправятся в путешествие за волшебным цветком вместе с главным героем
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11 октября в Тверском Государственном Театре Кукол в рамках гастролей Астраханского театра кукол пройдет спектакль "Тайна Белого Лотоса".

В основу спектакля легла пьеса, созданная по былинам, сказаниям и легендам Астраханского края. Они отражают быт, обычаи и культуру народностей, населяющих земли Астраханского региона.

В спектакле показана синтетическая природа театра: задействованы артисты живого плана, куклы разных систем, представлена современная хореография.

Зрители отправятся в путешествие за волшебным цветком вместе с главным героем, стремящимся завоевать любовь избранницы. На пути их ожидает встреча с Огненным солнцем, Вольным ветром, Могучей Волгой. В поисках Белого лотоса герою предстоит пройти ряд испытаний и принести в жертву свои силу и молодость.

Начало: 11 октября в 10.30, 12.30, 6+

Спектакль рекомендован к семейному просмотру, а также детям в возрасте от 6 лет.

Продолжительность спектакля 1 час 15 мин.

Пьеса – Рагим Мусаев

Режиссёр-постановщик – Сергей Балыков

Художник – Елена Вершинина

Хореография – Ольга Эктова

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