Гастроли Астраханского государственного театра кукол в Твери начнутся с "Тайны Белого Лотоса"
11 октября в Тверском Государственном Театре Кукол в рамках гастролей Астраханского театра кукол пройдет спектакль "Тайна Белого Лотоса".
В основу спектакля легла пьеса, созданная по былинам, сказаниям и легендам Астраханского края. Они отражают быт, обычаи и культуру народностей, населяющих земли Астраханского региона.
В спектакле показана синтетическая природа театра: задействованы артисты живого плана, куклы разных систем, представлена современная хореография.
Зрители отправятся в путешествие за волшебным цветком вместе с главным героем, стремящимся завоевать любовь избранницы. На пути их ожидает встреча с Огненным солнцем, Вольным ветром, Могучей Волгой. В поисках Белого лотоса герою предстоит пройти ряд испытаний и принести в жертву свои силу и молодость.
Начало: 11 октября в 10.30, 12.30, 6+
Спектакль рекомендован к семейному просмотру, а также детям в возрасте от 6 лет.
Продолжительность спектакля 1 час 15 мин.
Пьеса – Рагим Мусаев
Режиссёр-постановщик – Сергей Балыков
Художник – Елена Вершинина
Хореография – Ольга Эктова