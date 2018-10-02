2018-10-02T20:40:48+03:00
Общество

На праздник, посвященный Дню пожилого человека, приглашают всех желающих

В программе - музыка и стихи Цветаевой, Есенина и Дементьева
Ирина ТАРАСОВА
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В программе прозвучат произведения: Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Андрея ДементьеваВ программе прозвучат произведения: Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Андрея Дементьева
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6 октября в Досуговом центре "Истоки" Твери пройдет Вечер поэзии и музыки для души " Осени тихая грусть.... ", посвящённый Международному дню пожилого человека.

На встречу приглашают всех желающих!

В программе прозвучат произведения: Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Андрея Дементьева.

Ведущая вечера - М. Цветнова. Гитара, вокал - Р. Цветнов.

ДЦ "Истоки"

Петербургское шоссе дом 95, строение 1.( напротив здания бассейна "Юность").

Вход свободный.

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