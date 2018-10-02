На праздник, посвященный Дню пожилого человека, приглашают всех желающих
В программе - музыка и стихи Цветаевой, Есенина и Дементьева
В программе прозвучат произведения: Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Андрея Дементьева
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6 октября в Досуговом центре "Истоки" Твери пройдет Вечер поэзии и музыки для души " Осени тихая грусть.... ", посвящённый Международному дню пожилого человека.
На встречу приглашают всех желающих!
В программе прозвучат произведения: Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Андрея Дементьева.
Ведущая вечера - М. Цветнова. Гитара, вокал - Р. Цветнов.
ДЦ "Истоки"
Петербургское шоссе дом 95, строение 1.( напротив здания бассейна "Юность").
Вход свободный.