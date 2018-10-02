Почти девять тысяч новых рабочих мест планируют создать в Тверской области

2 Окт. 19:37 2018-10-02T19:37:33+03:00

В регионе в течение трех лет планируется увеличить объем валового регионального продукта. Фото: архив "КП"

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В Тверской области в течение трех лет планируется увеличить объем валового регионального продукта, а также темпы роста производства продукции сельского хозяйства. За счет этого будет создано почти девять тысяч новых рабочих мест. Прогноз социально-экономического развития Тверской области на следующий год и на период 2020-2021 годов рассмотрели на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Также в регионе хотят сохранить тенденцию сокращения естественной убыли населения. Сейчас Тверская область находится на седьмом месте по уровню рождаемости в ЦФО.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, согласно прогнозу в следующих годах будет продолжен подъем строительной индустрии. В том числе на это повлияет строительство новых объектов водопровода, социальной сферы, газоснабжения.