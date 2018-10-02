15 огнеборцев ночью тушили пожар в жилом доме в Тверской области
В Тверской области ночью сгорел жилой дом. Сообщение о пожаре в деревне Красная Пресня Калининского района поступило дежурному регионального УМЧС России в 02:59 02 октября.
На место выехали 15 человек из отделений пожарно-спасательных частей № 3, № 72, отдельного поста пожарно-спасательной части № 72 и из специализированной пожарно-спасательной части. Тушили возгорание спасатели с помощью пяти единиц техники.
Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, в результате пожара огнем была уничтожена кровля и повреждена внутренняя отделка по всей площади.
Предположительно, дом загорелся из-за неисправного дымохода отопительной печи.
Потушить огонь удалось в 08:20.