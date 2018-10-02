15 огнеборцев ночью тушили пожар в жилом доме в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:41 2018-10-02T18:41:30+03:00

С огнем удалось справиться только через пять часов

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В Тверской области ночью сгорел жилой дом. Сообщение о пожаре в деревне Красная Пресня Калининского района поступило дежурному регионального УМЧС России в 02:59 02 октября.

На место выехали 15 человек из отделений пожарно-спасательных частей № 3, № 72, отдельного поста пожарно-спасательной части № 72 и из специализированной пожарно-спасательной части. Тушили возгорание спасатели с помощью пяти единиц техники.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, в результате пожара огнем была уничтожена кровля и повреждена внутренняя отделка по всей площади.

Предположительно, дом загорелся из-за неисправного дымохода отопительной печи.

Потушить огонь удалось в 08:20.