2018-10-02T18:02:49+03:00
Общество

Пять школ и три садика в Твери остаются без отопления

Все ремонтные работы завершатся до конца суток
Виктория ЖУКОВА
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А за окном уже холодаетА за окном уже холодаетФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Твери продолжается пуск тепла в здания. В первую очередь подключаются учреждения социальной сферы. Это детские сады, школы, больницы, поликлиники и роддома.

Днем 2 октября тепло дали на 96% объектах отрасли образования. Отопление включено в 98 зданиях детских садов (из 101) и в 75 школах (из 80).

Как сообщают в администрации Твери, на ряд объектов тепло еще не поступило из-за прорывов на теплотрассах либо повреждений внутренних сетей. Все ремонтные работы завершатся до конца суток, ситуация находится под постоянным контролем.

Также с 3 по 7 октября в Твери тепло будут пускать в жилой фонд. Это 2882 дома, запитанных как от центральной системы, так и от локальных котельных. График составлен с учетом технологической нагрузки.

После подключения города к отоплению, планируется произвести общую регулировку системы.

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