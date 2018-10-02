В Тверской области зафиксирована вспышка кишечной инфекции
В Старице начато эпидемиологическое расследование
Пробы воды исследуют в лабораторииФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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С 28 сентября в Старице были зарегистрированы эпизоды кишечной инфекции. О регистрация повышенной заболеваемости сообщил Роспотребнадзор по Тверской области.
- Начато санитарно-эпидемиологическое расследование с привлечением специалистов "Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области", - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. - Уточняется количество заболевших. Отобраны и исследуются материалы от заболевших и контактных лиц, вода из артезианских скважин и разводящей сети, пробы готовой пищи и продовольственного сырья на объектах социального значения".