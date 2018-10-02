2018-10-02T17:20:42+03:00
Общество

В Тверской области нарушались законные права инвалидов

Нарушения выявили сотрудники прокуратуры
Альберт БОЙКОВ
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Нарушения выявили сотрудники прокуратуры. Фото: архив "КП"Нарушения выявили сотрудники прокуратуры. Фото: архив "КП"
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В Молоковском районе Тверской области на ряде государственных и муниципальных учреждений нарушались права инвалидов. Так, во время проверки выяснилось, что объекты не оборудованы тактильными схемами движения и направляющей полосой на основных путях движения. Кроме того, в кабинетах местных врачей отсутствовали световые сигнализаторы вызова пациентов, а в зрительном зале местного дома культуоы не оказалось мест для инвалидов-колясочников. Не оказалось возле данных объектов и парковок для транспортных средств, которыми управляют люди с ограниченными возможностями.

Как сообщает прокуратура Тверской области, в суд было направлено пять исковых заявлений с требованием устранить нарушения. В итоге, четыре иска были удовлетворены, а еще один находится на рассмотрении.

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