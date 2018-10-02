2018-10-02T17:12:16+03:00
Общество

Чиновники в Тверской области скрыли информацию о наличии автомобилей у своих жен

Неверно была подана информация в справках о доходах
Виктория ЖУКОВА
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Проверка проводила прокуратура. Фото: архив "КП"Проверка проводила прокуратура. Фото: архив "КП"
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В Тверской области Удомельская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований антикоррупционного законодательства. Стало известно, что муниципальный служащий скрывает сведения о своих доходах.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в своих справках о доходах двое муниципальных служащих администрации Удомельского городского округа не указали информацию о наличие у супруг в собственности транспортных средствах.

Поэтому в отношении виновных лиц межрайонным прокурором внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Муниципальные служащие привлечены к дисциплинарной ответственности.

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