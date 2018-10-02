2018-10-02T16:30:23+03:00
Общество

Прохожий услышал крики о помощи и вызвал спасателей в Тверской области

Мужчина не остался равнодушным и спас пожилую женщину
Виктория ЖУКОВА
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Спасатели моментально отреагировали на звонок прохожего. Фото: УМЧС России по Тверской областиСпасатели моментально отреагировали на звонок прохожего. Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Тверской области прохожий спас пожилую женщину. Житель Бологое, Евгений Владимирович Широков утром 23 сентября шел в магазин, когда услышал крики о помощи. Доносились они со второго этажа жилого дома. Евгений лично знал жильцов этого дома, поэтому сразу понял, что на помощь зовет пожилая одинокая женщина.

Мужчина вызвал спасателей.

-Было очень отрадно, что работники пожарно-спасательной части моментально отреагировали на мой звонок, оперативно, слаженно и очень профессионально сработали и совместно с другими экстренными службами оказали помощь человеку, попавшему в беду, - цитирует Евгения пресс-служба УМЧС России по Тверской области.

На место происшествия приехали шесть сотрудников МЧС. Один из них по трехколенной лестнице поднялся на второй этаж и через форточку открыл окно. На кухне спасатели обнаружили пожилую женщину, которая лежала на полу. Самостоятельно встать пенсионерка не могла. Спасатели передали ее медикам для оказания ей необходимой помощи.

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