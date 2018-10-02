СЕГОДНЯ 16:07 2018-10-02T16:37:17+03:00

Ей стало плохо на перемене в школе

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В Твери умерла 41-летняя учительница русского языка и литературы. Педагог средней школы №53 Лариса Винакова почувствовала себя плохо на перемене неделю назад. Она потеряла сознание. Коллеги немедленно вызвали "скорую" и Ларису Винакову в состоянии комы доставили в больницу. Там она провела неделю, не приходя в сознание. Несмотря на все старания врачей, спасти педагога не удалось.

Около 11:30, в субботу, 22 сентября она скончалась.

Прощание с Ларисой Винаковой состоялось во вторник, 2 октября. У женщины остались муж и двое детей.

Помощь семье оказали сотрудники 53 школы и других школ города, ученики и близкие семьи.

Лариса Винакова работала в школе № 53 долгих 18 лет, она пришла туда сразу после окончания университета. Кроме основной работы, вела общественную деятельность - была руководителем волонтерского движения ПДД (отряд ЮНД), награждена грамотой управления образования администрации города Твери.

"Комсомолка" выражает соболезнования родным и близким Ларисы Алексеевны.