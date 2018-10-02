В Твери умерла 41-летняя учительница русского языка и литературы
В Твери умерла 41-летняя учительница русского языка и литературы. Педагог средней школы №53 Лариса Винакова почувствовала себя плохо на перемене неделю назад. Она потеряла сознание. Коллеги немедленно вызвали "скорую" и Ларису Винакову в состоянии комы доставили в больницу. Там она провела неделю, не приходя в сознание. Несмотря на все старания врачей, спасти педагога не удалось.
Около 11:30, в субботу, 22 сентября она скончалась.
Прощание с Ларисой Винаковой состоялось во вторник, 2 октября. У женщины остались муж и двое детей.
Помощь семье оказали сотрудники 53 школы и других школ города, ученики и близкие семьи.
Лариса Винакова работала в школе № 53 долгих 18 лет, она пришла туда сразу после окончания университета. Кроме основной работы, вела общественную деятельность - была руководителем волонтерского движения ПДД (отряд ЮНД), награждена грамотой управления образования администрации города Твери.
"Комсомолка" выражает соболезнования родным и близким Ларисы Алексеевны.